Ситуація зі світлом різко ускладнилася, енергосистема на межі – ДТЕК

Ситуація з електропостачанням по всій Україні різко ускладнилася через наслідки обстрілів.

Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, енергосистема працює на межі можливостей, частина енергооб'єктів перебуває в аварійному ремонті.

Щоб не допустити перевантаження мереж, диспетчери змушені застосовувати аварійні відключення, які важко спрогнозувати.

У ДТЕК зазначили, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Завершити ремонти на окремих об'єктах планують у найближчі дні, що може дати підстави очікувати поліпшення ситуації.

Нагадаємо:

Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.