Ситуація зі світлом різко ускладнилася, енергосистема на межі – ДТЕК
Ситуація з електропостачанням по всій Україні різко ускладнилася через наслідки обстрілів.
Про це повідомили в ДТЕК.
За даними компанії, енергосистема працює на межі можливостей, частина енергооб'єктів перебуває в аварійному ремонті.
Щоб не допустити перевантаження мереж, диспетчери змушені застосовувати аварійні відключення, які важко спрогнозувати.
У ДТЕК зазначили, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Завершити ремонти на окремих об'єктах планують у найближчі дні, що може дати підстави очікувати поліпшення ситуації.
Нагадаємо:
Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.