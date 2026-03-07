В "Укренерго" розповіли про наслідки масованої атаки РФ на енергетику 7 березня

Внаслідок завданих пошкоджень в результаті чергової масованої ракетно-дронової атаки на об'єкти енергосистеми вночі та вранці 7 березня є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Внаслідок поточної та минулих масованих ворожих атак у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Враховуючи погодні умови у більшості областей, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", - розповіли в "Укренерго".

Також зазначається, що в регіонах, де триває застосування обмежень, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 7 березня РФ цілилась по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також по залізниці на Житомирщині.