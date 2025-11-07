Ворог завдав ударів по енергооб'єктах в чотирьох областях

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

У відомстві нагадали, що сьогодні, 7 листопада, графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України.

Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – зазначили в Міненерго.

Нагадаємо:

У ніч на 7 листопада Одещина зазнала чергового удару ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетики. Обійшлося без постраждалих.