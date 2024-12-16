В "Укренерго" назвали мету останньої масованої атаки РФ по енергосистемі

Однією з особливостей останньої масованої атаки РФ по енергосистемі України 13 грудня була її спрямованість на об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури, що мало на меті максимально зменшити експортно-імпортні можливості або взагалі роз'єднати енергосистеми України та Європи.

Так вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

"З характерних моментів саме останньої атаки - вона була по мережевій інфраструктурі, яка задіяна безпосередньо в експортно-імпортних операціях між Україною та європейськими сусідами. Це робилося для того, щоб максимально знизити можливість залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання української системи від європейської", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Загалом, за словами Бойка, остання атака була орієнтована на цілком зрозумілі цілі - "уже традиційно під атакою були ключові об'єкти енергоінфраструктури як у частині передачі, так і виробництва е/е".

Щодо перспективи відновлення пошкоджених об'єктів і пом'якшення графіків відключень е/е, Бойко зазначив, що "дуже найближчим часом" споживачі відчують результати колосальних зусиль енергетиків.

Він також пояснив, що фізичний захист виконує свої завдання під час атак, але звернув увагу, що площа магістральної підстанції може сягати від 15 до 70 футбольних полів і налічувати кілька тисяч одиниць обладнання.

За його словами, фізичний захист ділянки в 100 кв. м може коштувати орієнтовно $1 млн.

Як пояснив Бойко, щоб захистити генерацію, потрібно звести бетонний саркофаг заввишки 10-12-поверховий будинок на 8-10 під'їздів.

"Цей приклад має відповісти на запитання, чи можна повністю захистити підстанції. Захист іде ключових елементів обладнання. Тому все одно трапляються пошкодження, і потрібен час на відновлення", - зазначив радник прем'єра.

Нагадаємо:

За даними Міненерго, імпорт е/е останніми днями збільшився майже вдвічі - до 21,2 тис. МВт*год у понеділок проти 12,4 тис. МВт*год у четвер, 12 грудня, напередодні атаки.