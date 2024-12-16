В "Укрэнерго" назвали цель последней массированной атаки РФ по энергосистеме

Одной из особенностей последней массированной атаки РФ по энергосистеме Украины 13 декабря была ее направленность на объекты межгосударственной энергетической инфраструктуры, что имело целью максимально уменьшить экспортно-импортные возможности или вообще разъединить энергосистемы Украины и Европы.

Так считает советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

"Из характерных моментов именно последней атаки - она была по сетевой инфраструктуре, которая задействована непосредственно в экспортно-импортных операциях между Украиной и европейскими соседями. Это делалось для того, чтобы максимально снизить возможность привлечения импорта, а в идеале добиться отсоединения украинской системы от европейской", - сказал он на брифинге в Медиацентре Украина.

В целом, по словам Бойко, последняя атака была ориентирована на вполне понятные цели - "уже традиционно под атакой были ключевые объекты энергоинфраструктуры как в части передачи, так и производства э/э".

Относительно перспективы восстановления поврежденных объектов и смягчения графиков отключений э/э, Бойко отметил, что "в очень ближайшее время" потребители ощутят результаты колоссальных усилий энергетиков.

Он также пояснил, что физическая защита выполняет свои задачи во время атак, но обратил внимание, что площадь магистральной подстанции может достигать от 15 до 70 футбольных полей и насчитывать несколько тысяч единиц оборудования.

По его словам, физическая защита участка в 100 кв. м может стоить ориентировочно $1 млн..

Как пояснил Бойко, чтобы защитить генерацию, нужно возвести бетонный саркофаг высотой 10-12-этажный дом на 8-10 подъездов.

"Этот пример должен ответить на вопрос, можно ли полностью защитить подстанции. Защита идет ключевых элементов оборудования. Поэтому все равно случаются повреждения, и требуется время на восстановление", - отметил советник премьера.

Напомним:

По данным Минэнерго, импорт э/э в последние дни увеличился почти вдвое - до 21,2 тыс. МВт*ч в понедельник против 12,4 тыс. МВт*ч в четверг, 12 декабря, накануне атаки.