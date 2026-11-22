Впродовж доби Росія атакувала низку об'єктів енергетики, внаслідок чого на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Найскладніша на ранок ситуація на Одещині. Значна частина споживачів там залишається без світла, адже Росія продовжує атакувати важливі енергооб'єкти, що значно ускладнює відновлювальні роботи після попередніх обстрілів.

Завдяки проведеним роботам вранці вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури Одеси та прилеглих районів.

Забезпечення їхньої стабільної роботи залишається першочерговим завданням енергетиків. Паралельно опрацьовуються резервні схеми живлення та інші технічні рішення для поступового повернення світла решті споживачів.

Пошкодження значні, тому для їх усунення потрібен час, наголошують у Міненерго.

Нагадаємо:

З 23 до 27 листопада включно школи Одеси навчатимуть дистанційно через значні перебої з теплом, світлом та водою.

Вранці 22 листопада ДТЕК та Укренерго повідомляли, що ситуація зі світлом в Одесі та прилеглих районах залишається вкрай складною через пошкодження магістральних енергомереж.