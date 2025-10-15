В Україні у 7 областях тимчасово діяли аварійні відключення

15 жовтня, внаслідок нових російських атак частина споживачів у кількох областях залишається без електроенергії, а споживання зросло на 4%.

Про це повідомило "Укренерго".

Найскладніша ситуація – на Дніпропетровщині, де залишаються знеструмлені споживачі. Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше все налагодити.

Через наслідки попередніх обстрілів вранці тимчасово діяли аварійні відключення у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях. Наразі всі обмеження скасовані.

На Чернігівщині, де інфраструктура зазнала значних руйнувань, продовжують діяти три черги погодинних відключень.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Сьогодні воно було на 4% вищим, ніж попереднього дня, а добовий максимум 14 жовтня перевищив показник попередньої доби на 2,2%.

Нагадаємо:

За останні сім днів Росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру групи "Нафтогаз".