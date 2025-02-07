В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения
Getty Images
Из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны вводят аварийные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго"
В частности, ограничения применяют в: Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях и частично в Черкасской.
В "Укрэнерго" сообщают, что причиной введения ограничений являются последствия обстрелов россиян.
Как отмечается в сообщении, в первую очередь ограничения применяют в отношении промышленности, для бытовых потребителей, кроме аварийных ситуаций, ограничений пока нет.
Напомним:
Вечером 6 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны.