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В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения

Владимир Туник-Фриз — 7 февраля, 08:48
В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения
Getty Images

Из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны вводят аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

В частности, ограничения применяют в: Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях и частично в Черкасской.

В "Укрэнерго" сообщают, что причиной введения ограничений являются последствия обстрелов россиян.

Как отмечается в сообщении, в первую очередь ограничения применяют в отношении промышленности, для бытовых потребителей, кроме аварийных ситуаций, ограничений пока нет.

Напомним:

Вечером 6 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны.

электроэнергия энергетика Укрэнерго

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