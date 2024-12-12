В Україні різко впали темпи встановлення вітрових електростанцій - експерт

Цьогоріч в Україні встановили близько 44,6 МВт вітрових електростанцій, тоді як у 2023 році встановлена потужність нових ВЕС становила 238 МВт.

Про це повідомляє голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає "Укрінформ".

"Я би назвав цей рік провальним. Порівняно із минулим роком, коли були встановлені 238 МВт потужності, цьогоріч ми нарахували дві вітрові турбіни по 5,5 МВт та дві турбіни по 4,8 МВт", - зазначив Конеченков.

Зазначається, що в Україні також використовуються вживані турбіни, які пройшли реновацію. Внаслідок цього були встановлені 13 турбін загальною потужністю близько 24 МВт.

За його словами, розвиток вітроенергетики в Україні стримують заборгованість на ринку електрики, періодичне порушення зобов'язань уряду перед виробниками енергії із відновлюваних джерел, недієвість механізму ринкової премії.

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