В Україні оновили графіки відключень світла

У зв'язку з масованою атакою Росії на енергоінфраструктуру в Україні збільшено обсяги відключень світла та змінено графіки їх застосувань.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Для деяких груп графіки обмеження споживання електроенергії будуть діяти до 24:00.

"Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив генеральний директор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко "Укренерго" розпорядилася відключати три з шести черг споживачів через ракетну атаку РФ.

Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві світло буде відсутнє:

1 група: з 13:00 до 17:00.

2 група: з 06:00 до 11:00 та з 13:00 до 17:00.

3 група: з 07:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00.

4 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: з 10:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00.

6 група: з 10:00 до 14:00.

На Київщині світло буде відсутнє:

1 група: з 08:00 до 10:00 та з 12:00 до 19:00, з 21:00 до 24:00.

2 група: з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 24:00.

3 група: з 08:00 до 13:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

5 група: з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.

6 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 24:00.

На Одещині світло буде відсутнє:

1 група: з 12:00 до 16:00.

2 група: з 06:00 до 11:00 та з 13:00 до 17:00.

3 група: з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: з 07:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.

6 група: з 10:00 до 14:00.

На Дніпропетровщині світло буде відсутнє:

1 група: з 13:00 до 20:00.

2 група: з 06:00 до 11:00 та з 13:00 до 17:00.

3 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

4 група: з 07:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 22:00.

6 група: з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У пʼятницю, 13 грудня, Росія знову проводить масовий ракетний удар по Україні, зокрема під прицілом – енергетичні обʼєкти.