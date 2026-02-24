В Україні ціни на пальне пішли вгору: сягнули історичного максимуму

В Україні наприкінці минулого тижня гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору слідом за зовнішнім ринком.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr.

На це оперативно відреагували великі мережі. Починаючи з вихідних, стели ОККО і WOG, а згодом і UKRNAFTA з UPG зросли на 1 грн/л, досягнувши історичного максимуму.

Щодо скрапленого газу, то зміни мали поодинокий характер і наздоганяли попереднє зростання гурту.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", наприкінці минулого тижня середня гуртова вартість бензину за три дні, з 18 по 20 лютого, зросла на 0,5 грн/л (52,50 грн/л), дизельного пального — на 1,37 грн/л (53,32 грн/л).

У тижневій динаміці гуртові ціни на бензин майже не зазнали змін, що, найімовірніше, пов'язано з заміщенням ажіотажної складової зовнішнім фактором.

Минулого тижня, з 16 по 20 лютого, європейські котирування на бензин зросли трохи більш як на $35/т, або 1,37 грн/л. Дизель здорожчав на 2,23 грн/л.

Водночас на заправних станціях середні ціни на "світлі" додали по 50 коп./л, збільшившись до максимальних показників з початку 2022 року — 61,49 грн/л і 61,15 грн/л відповідно.

Скраплений газ майже не змінився і становив 38,52 грн/л.

Нагадаємо:

В Україні продажі світлих нафтопродуктів у січні 2026 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.