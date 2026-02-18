В Україні у січні підскочили продажі пального: головна причина - "генераторна"

В Україні продажі світлих нафтопродуктів у січні 2026 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У січні реалізація всіх видів пального (бензин, дизель, LPG) становила 699,1 млн л на суму 39,3 млн грн. Порівняно з січнем 2025-го виторг зріс на 38%.

Видання зазначає, що ключовим чинником зростання продажів на АЗС стали масові відключення електроенергії й, відповідно, попит на пальне для генераторів.

Порівняно з січнем 2025 року продажі пального найбільше зросли у Київській області: +37% (165,2 млн л).

На Сумщині, Полтавщині й Черкащині було зафіксовано майже аналогічний результат – зростання на 34-36%.

Як повідомили представники мереж АЗС, непростою була ситуація з бензином, продажі якого зросли на піку відключень і морозів на 20-40%.

Згідно з даними консалтингової групи "А-95", сумарний баланс нафтопродуктів у січні зріс на 22% (742,8 тис. т) рік до року, що свідчить про активне використання запасів.

"Січень став справжнім випробуванням для ринку нафтопродуктів, який гідно склав цей іспит завдяки високій конкуренції й диверсифікації постачань", – заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Читайте також: Бізнес тримається на генераторах. Але ресурс перших та других не безкінечний

Нагадаємо:

Словаччина та Угорщина припиняють експорт дизельного пального до України, але це не критично для ринку і навряд відіб'ється на цінах на українських заправних станціях.