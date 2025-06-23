В Україні через негоду знеструмлені споживачі у п'яти областях

Станом на ранок 23 червня у п'яти областях через негоду повністю або частково знеструмлено 56 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб заживити усіх абонентів.

У компанії також розповіли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Уранці воно було на 3,3% нижчим, ніж попереднього робочого дня.

Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

В Україні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час.