В Одесі без світла залишаються 11 тисяч абонентів після аварії на енергооб'єкті

В Одесі після аварії на одному з енергетичних об'єктів, який неодноразово атакував ворог, станом на 19:00 відновлено живлення для майже 9 тисяч споживачів та об'єктів критичної інфраструктури там, де це технічно можливо.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Без світла поки що залишаються близько 11 тисяч абонентів, зазначив він.

"Енергетики працюють цілодобово і продовжують поетапне відновлення електропостачання.

Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам, проте роботи ускладнені наслідками аварії та попередніх обстрілів", – наголосив Кіпер.

Нагадаємо:

20 жовтня ввечері в одному з енергетичних обʼєктів Одеси виникло загоряння.