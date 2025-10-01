В "ЛНР" нема грошей на зарплати шахтарям: попросили допомоги у Путіна

Призначений Москвою "глава" так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник звернувся до правителя Росії Володимира Путіна з проханням надати підтримку у розв'язання проблем вугільної галузі регіону.

Про це пише The Moscow Times.

Мова йде про компанії "Торговий дім „Донські вугілля" і "Промислова група „Родина", які через брак фінансування не можуть запустити інвестиційні проєкти на орендованих шахтах і забезпечити виплату зарплат шахтарям.

За словами Пасічника, окупаційна влада вже виділила з місцевого бюджету понад 1 млрд рублів у вигляді поворотних позик, які пішли на покриття заборгованості перед співробітниками.

При цьому Пасічник попередив, що якщо компанії не отримають достатнього кредитування, шахти доведеться закривати і консервувати.

У такому випадку будуть потрібні федеральні субсидії в розмірі 25,6 млрд рублів до кінця 2028 року, оскільки коштів на консервацію в бюджеті "ЛНР" не передбачено.

Нагадаємо:

Навесні стало відомо, що російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відмовилися від розробки дев'яти з них. Причиною була названа нерентабельність родовищ на тлі світових цін на вугілля і високих витрат.

Зокрема, дві шахти в "ДНР" орендувала компанія "Імпекс-Дон", ще сім в "ЛНР" — "Донские угли". Тоді компанії спробували повернути шахти окупаційним адміністраціям для подальшої ліквідації, хоча раніше обіцяли вкласти в ці об'єкти 65 млрд рублів.