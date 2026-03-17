Імпорт бензину за місяць зріс на 18%: створено запас перед кризою на Близькому Сході

У лютому імпорт бензинів в Україну збільшився на 18% і досяг 190 тис. т., порівняно з лютим 2025 року обсяги зросли у 2,4 раза.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr.

Високі обсяги імпорту в другій половині січня та в лютому дозволили створити певний запас пального перед кризою на Близькому Сході.

У лютому західний напрямок залишався основним джерелом постачань. Звідти завезли 117 тис. т, це на 14% більше порівняно з січнем. Водночас із півдня обсяги зросли на чверть, до 71,4 тис. т.

Як пише видання, жваву динаміку постачань із півдня забезпечив грецький бензин, обсяг якого злетів у 10 разів, до 35 тис. т.

Литва наростила відвантаження на 13%, до 56,6 тис. т. Для ORLEN Lietuva Україна теж важлива – чверть виробництва бензину.

Ще більш результативним був місяць для польського ORLEN: обсяги зросли на 28%, до 26,4 тис. т.

Постачання бензину з периферійних напрямків минулого місяця також зросли. Зі Словаччини й Словенії обсяги імпорту збільшилися з 8 до 9 тис. т.

У лютому імпорт дизельного пального до України утримався на рівні попереднього місяця – 457 тис. т (+0,3% до січня), середньодобові постачання зросли на 11% – до 16,3 тис. т/добу проти 14,7 тис. т/добу місяцем раніше.