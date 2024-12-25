В Києві та Одесі оновили графіки відключень світла

У зв'язку з масованою атакою Росії на енергоінфраструктуру в Україні збільшено обсяги відключень світла та змінено графіки їх застосувань.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що для деяких груп графіки обмеження споживання електроенергії будуть діяти до 24:00.

Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві світло буде відсутнє:

1.1 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.

1.2 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.

2.1 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.

2.2 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.

3.1 група: з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.

3.2 група: з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.

4.1 група: з 16:30 до 20:00.

4.2 група: з 16:30 до 20:00.

5.1 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.

5.2 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.

6.1 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.

6.2 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.

На Одещині світло буде відсутнє:

1.1 група: з 06:00 до 10:00.

1.2 група: з 06:00 до 10:00.

2.1 група: з 06:00 до 10:00.

2.2 група: з 06:00 до 10:00.

3.1 група: не вимикатимуть.

3.2 група: не вимикатимуть.

4.1 група: з 06:30 до 09:00.

4.2 група: з 06:30 до 09:00.

5.1 група: з 10:00 до 13:00.

5.2 група: з 10:00 до 13:00.

6.1 група: з 10:00 до 13:00.

6.2 група: з 10:00 до 13:00.

Нагадаємо:

Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.