В Києві та Одесі оновили графіки відключень світла
У зв'язку з масованою атакою Росії на енергоінфраструктуру в Україні збільшено обсяги відключень світла та змінено графіки їх застосувань.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що для деяких груп графіки обмеження споживання електроенергії будуть діяти до 24:00.
Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві світло буде відсутнє:
1.1 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.
1.2 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.
2.1 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.
2.2 група: з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:30, з 23:30 до 24:00.
3.1 група: з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.
3.2 група: з 06:00 до 09:30, з 16:30 до 20:00.
4.1 група: з 16:30 до 20:00.
4.2 група: з 16:30 до 20:00.
5.1 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.
5.2 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.
6.1 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.
6.2 група: з 09:30 до 13:00, з 20:00 до 23:30.
На Одещині світло буде відсутнє:
1.1 група: з 06:00 до 10:00.
1.2 група: з 06:00 до 10:00.
2.1 група: з 06:00 до 10:00.
2.2 група: з 06:00 до 10:00.
3.1 група: не вимикатимуть.
3.2 група: не вимикатимуть.
4.1 група: з 06:30 до 09:00.
4.2 група: з 06:30 до 09:00.
5.1 група: з 10:00 до 13:00.
5.2 група: з 10:00 до 13:00.
6.1 група: з 10:00 до 13:00.
6.2 група: з 10:00 до 13:00.
Нагадаємо:
Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.