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Родственника совладельца "Квартала 95" Миндича считают организатором схемы при закупках для "Харьковоблэнерго"

Алена Кириченко — 3 июня, 14:15
Родственника совладельца Квартала 95 Миндича считают организатором схемы при закупках для Харьковоблэнерго
НАБУ, САП

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о родственнике совладельца "Квартала 95" Тимуре Миндиче.

По данным следствия, в 2021 году указанное лицо взяло под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования в "Харьковоблэнерго" и распространяло свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Как отмечает следствие,руководитель "Харьковоблэнерго", который уже является подозреваемым по этому делу, согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.

Как сообщает НАБУ, таким образом участники организованной группы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В августе 2024 года НАБУ и САП разоблачили сделку и сообщили о подозрении 7 лицам.

Напомним:

в августе 2024 года НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

Впоследствии в НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Харков схеми

схеми

Родственника совладельца "Квартала 95" Миндича считают организатором схемы при закупках для "Харьковоблэнерго"
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