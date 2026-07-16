Схему резервного забезпечення киян теплом розроблять до кінця грудня

"Київоблбудінвест" без конкуренції отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці, її за 49,49 мільйона гривень мають підготувати до 26 грудня.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА за результатами тендеру замовив ВП "Київський обласний експертний центр енергоефективності" ДП "Київоблбудінвест" коригування "Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2030 року" за 49,49 млн грн, послуги мають надати до 26 грудня 2026 року.

Метою коригування є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії за рахунок резервування джерел виробництва теплової енергії.

Ідеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів по зонах потужних джерел виробництва, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання, підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень.

Підряд розміром 49,49 млн грн "Київоблбудінвест" отримав без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов, пишуть "Наші гроші".

Для участі в тендері необхідно було принести аналогічний договір щодо розроблення схеми теплопостачання населених пунктів, підтвердити наявність ліцензійного софту для теплових і гідравлічних розрахунків теплових мереж та річний дохід не менше 45% очікуваної суми.

Раніше у 2019 році той самий департамент через торги замовив "Київському обласному експертному центру енергоефективності" розробку "Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2030 року" за 17,09 млн грн.

Метою була оптимізація системи централізованого теплопостачання міста до 2030 року. Послуги за тим договором надали до кінця 2020 року.

У 2024 році "Київський обласний експертний центр енергоефективності" виграв перший підряд на коригування схеми за 10,50 млн грн.

Метою стала "зміна пріоритетів розвитку теплопостачання міста внаслідок військової агресії росії проти України з економічної та екологічної ефективності на енергетичну безпеку", послуги надали до кінця 2025 року.

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