Внаслідок атак РФ є знеструмлення у двох областях України

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській та Херсонській областях.

Про це інформує Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – говориться у повідомленні.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, зазначає "Укренерго".

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00, а у вечірні години – з 17:00 до 22:00 – споживати електроенергію ощадливо. "Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 березня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер", – говориться у повідомленні.

Причина – потепління в усіх регіонах України та ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак по Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях протягом 26 березня загинули дві людини, ще п'ять постраждали. Російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків, адмінбудівлю, фермерське господарство, склад і приватні автомобілі.