"Київстар" купує сонячні електростанції на Львівщині: отримав дозвіл АМКУ

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над шістьма сонячними електростанціями (СЕС) на Львівщині.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Регулятор дозволив ПрАТ "Київстар" набути контроль над:

ТОВ "Енергопостач-Плюс";

ТОВ "Лайтфул";

ТОВ "Санлайт Дженерейшн";

ТОВ "Терновиця Солар";

ТОВ "Енерджі Спейс";

ТОВ "Терновиця Солар Плюс".

Як писала українська редакція Forbes, бенефіціаром чотирьох СЕС є власник девелоперської компанії Greenville Іван Торський. Ще двох – родина Трофименків, яка володіє найбільшою в Україні мережею кінотеатрів Multiplex.

Сумарна потужність 6 СЕС станом на 2021 рік становила близько 103,9 МВт.

У 2021 році власники СЕС намагались продати ці самі об'єкти французькому енергогіганту Total. Сторони подали заявку до Антимонопольного комітету, але подальших новин про закриття угоди не було.

Читайте також: "У найгіршому сценарії працюватимуть 30% мережі". CEO "Київстару" про зв'язок під час відключень

Нагадаємо:

У грудні 2025 року "Київстар" 347,57 млн грн придбав ТОВ "Санвін 11", яке володіє сонячною електростанцією в Житомирській області потужністю 12,95 МВт, що була введена в експлуатацію в 2019 році.