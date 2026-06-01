Працівники нафтової галузі Норвегії погрожують страйком

За даними профспілок, опублікованими в понеділок, майже вісім відсотків працівників норвезької морської нафтогазової галузі планують розпочати страйк з 5 червня.

Про це повідомляє Reuters.

Працівники погрожують такими діями якщо переговори щодо заробітної плати за посередництва держави не дадуть результатів.

За даними офісу призначеного урядом посередника, близько 617 із приблизно 8 100 працівників морських нафтогазових підприємств Норвегії, об'єднаних у профспілки Styrke, Lederne та Safe, візьмуть участь у першій хвилі страйків.

Переговори між норвезькими нафтовими компаніями та трьома профспілками охоплюють більшість працівників на морських нафтогазових установках Норвегії, і якщо не вдасться дійти згоди, це може призвести до скорочення видобутку.

Норвегія видобуває понад 4 мільйони барелів нафтового еквіваленту на день, які майже порівну розподіляються між сирою нафтою та природним газом, і будь-яке скорочення може вплинути на ринки в той час, коли видобуток на Близькому Сході обмежується через війну в Ірані.

Норвегія є найбільшим постачальником природного газу в Європі, забезпечуючи близько третини річного споживання континенту, та задовольняє близько 15% попиту регіону на нафту.

Росія у 2025 році втратила статус найбільшого експортера трубопровідного природного газу, поступившись Норвегії.