Поляки хочуть купити частину найбільшої мережі АЗС України

Польська група Orlen хоче посилити свою присутність на українському ринку і вже веде переговори щодо можливої участі в "Укрнафті".

Про це заявив голова компанії Іренеуш Фонфара, пише bankier.pl.

За його словами, Orlen є одним із головних постачальників пального в Україну і хоче зміцнювати цю позицію.

Він наголосив, що український ринок є дуже важливим для групи, зокрема для НПЗ у Мажейкяї, який продає в Україні майже 18% своєї продукції.

Щодо "Укрнафти", голова Orlen сказав, що компанія вже почала переговори і бере участь у процесі як один із партнерів.

Яким буде можливе залучення, за його словами, залежатиме від подальших переговорів з українською стороною.

Довідка. "Укрнафта" — найбільша мережа АЗС в Україні за кількістю станцій. Компанія оперує майже 700 комплексами по всій країні.

Загалом це велика державна нафтогазова компанія, яка займається не лише роздрібним продажем пального, а й видобутком нафти та газу.

Нагадаємо:

Мережа АЗС "Укрнафта" у квітні вийшла в лідери роздрібного ринку з обсягом близько 120 млн л, ОККО посіла друге місце, WOG – третє.

На початку квітня повідомлялося, що мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" поповниться ще 21 АЗК на Полтавщині та Харківщині і зросте до більше ніж 700 комплексів по всій країні.