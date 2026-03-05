Уряд збирається корпоратизувати "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

Уряд підтримав законопроєкт про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і спрямував його на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міненерго проєкт закону "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

"Це стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики. Його збереження, залучення інвестицій та модернізація зроблять державу енергетично стійкою та сильною", – наголосив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Законопроєкт визначає процедуру перетворення державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі, встановлює особливості формування статутного капіталу та функціонування товариства.

Також проєкт передбачає внесення змін до законодавства в частині введення мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.

"Проєкт закону враховує особливості підприємства при переході на сучасну модель корпоративного управління, впровадження якої дозволить товариству стати більш привабливим для інвестування, та як наслідок дозволить збільшити обсяги видобутку уранової руди, виробництва уранового оксидного концентрату та сірчаної кислоти", – говориться у повідомленні..

Очікується, що це сприятиме залученню приватного та міжнародного капіталів, збільшити відрахування податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

"Наступний крок – приєднання "СхідГЗК", який забезпечує до 40 % потреб в урані для українських АЕС, до НАЕК "Енергоатом" як частини вертикально-інтегрованого холдингу, що контролює увесь цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", – зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Влітку 2025 року повідомлялося, що у Кіровоградській області ситуація на уранових шахтах Східного гірничо-збагачувального комбінату (Схід ГЗК) набуває критичного характеру.

Схід ГЗК — єдиний в Україні виробник уранового концентрату для атомної енергетики. Підприємство є стратегічним об'єктом і виконує міжнародні зобов'язання України щодо видобутку урану.

Раніше Міненерго вже заявляло про плани реорганізувати ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом приєднання до ДП "НАЕК Енергоатом".