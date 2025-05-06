"Укрзалізниця" закупляє газопоршневі електростанції

"Укрзалізниця" разом з ЄБРР оголосила міжнародний тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Попередньо всі технічні параметри устаткування, деталі тендеру та фінансування були погоджені з партнерами. Завдяки реалізації цього проєкту залізничники зможуть навіть в умовах блекаутів забезпечити стабільні перевезення пасажирів та вантажів і мінімізувати використання резервної теплотяги", – підкреслили в УЗ.

Також, як зазначає компанія, завдяки електрогенерації "Укрзалізниці" будуть забезпечуватися об’єкти соцсфери й інші об’єкти критичної інфраструктури.

Вказана закупівля пройде на "Порталі електронних закупівель ЄБРР (ECEPP)". Учасники можуть надсилати свої пропозиції до 16 червня 2025 року.

В УЗ нагадали, що раніше компанія підписала кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю й будівництво газової генерації електроенергії. Загалом у межах підписаної угоди "Укрзалізниця" під державні гарантії отримає 180 млн євро.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" отримала 1,4 тис тонн рейок виробництва компанії Voestalpine Rail Technology GmbH. Перша партія австрійських рейок надійшла в Україну з випередженням графіка.

"Укрзалізниця" наприкінці квітня отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.