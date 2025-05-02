"Укрзалізниця" отримала плацкартні вагони нової моделі вперше за останні 34 роки
"Укрзалізниця" наприкінці квітня отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.
Про це повідомляють Міністерство розвитку громад та територій та пресслужба заводу.
Кожен вагон має 58 місць: дев’ять боксів по шість місць і чотиримісний десятий бокс без бокових полиць.
"Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом, ці вагони — перші в історії незалежної України, закуплені саме у плацкартній модифікації", - йдеться в повідомленні міністерства.
Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень, спрямованих на підвищення зручності, безпеки та інклюзивності. Серед нововведень:
- полички з м’якими боковими спинками для комфортнішого сну;
- ергономічна конструкція східців для зручного підйому на верхні полиці;
- міні-перегородки між місцями та проходом для більшої приватності;
- спеціальні ніші під нижніми полицями для зберігання негабаритної поклажі — військових рюкзаків або туристичних валіз тощо.
Крім того, вагони мають світлий інтер'єр, місця для сидіння на верхніх полицях, індивідуальні світильники з регулюванням яскравості, USB-порти й розетки для всіх пасажирів, оновлену систему кондиціонування і вентиляції.
Вагони вже внесені до складу поїздів №21/22 Харків-Львів і №103/104 Львів-Краматорськ.
Закупівлю здійснено за держпрограмою.
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