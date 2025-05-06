"Укрзализныця" закупает газопоршневые электростанции

"Укрзализныця" вместе с ЕБРР объявила международный тендер на закупку газопоршневых электростанций общей мощностью 215 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Предварительно все технические параметры оборудования, детали тендера и финансирования были согласованы с партнерами. Благодаря реализации этого проекта железнодорожники смогут даже в условиях блэкаутов обеспечить стабильные перевозки пассажиров и грузов и минимизировать использование резервной теплотяги", - подчеркнули в УЗ.

Также, как отмечает компания, благодаря электрогенерации "Укрзализныци" будут обеспечиваться объекты соцсферы и другие объекты критической инфраструктуры.

Указанная закупка пройдет на "Портале электронных закупок ЕБРР (ECEPP)". Участники могут присылать свои предложения до 16 июня 2025 года.

В УЗ напомнили, чторанее компания подписала кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на закупку и строительство газовой генерации электроэнергии. Всего в рамках подписанного соглашения "Укрзализныця" под государственные гарантии получит 180 млн евро.

Напомним:

"Укрзализныця" получила 1,4 тыс тонн рельсов производства компании Voestalpine Rail Technology GmbH. Первая партия австрийских рельсов поступила в Украину с опережением графика.

"Укрзализныця" в конце апреля получила от Крюковскоговагоностроительного завода(КВСЗ) шесть новых плацкартных вагонов.