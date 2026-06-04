Високопоставлений член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) зустрівся з одним із головних радників правителя Росії Владіміра Путіна, а також з главою енергетичного концерну "Газпром" Алєксєєм Міллером, і закликав до відновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє Reuters.

Маркус Фронмайєр, парламентський речник "АдН" з питань зовнішньої політики, бере участь у економічній конференції Путіна в Санкт-Петербурзі, незважаючи на застереження німецького МЗС, яке заявило, що "категорично не рекомендувало "АдН" здійснювати такі поїздки".

У дописах у соціальній мережі X Фронмайєр повідомив, що в середу зустрівся з генеральним директором "Газпрому" Алєксєєм Міллером та Кирилом Дмитрієвим, спеціальним посланцем Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва.

Фронмайєр, який неодноразово закликав Німеччину налагодити діалог з Росією з метою відновлення поставок енергоносіїв, зазначив, що зустріч з Міллером була присвячена газопроводу та повному відновленню поставок російського газу до Німеччини.

"Німеччина опинилася у важкій економічній спіралі спаду, і одним з головних чинників цього є висока вартість енергії.

Саме тому слід знову розглянути всі варіанти, включаючи повторне введення в експлуатацію "Північного потоку" та відновлення торговельних відносин з Росією", – сказав Фронмайєр.

За даними Politico, на травень 2026 року "АдН" підтримали б на парламентських виборах 28% німців, тоді як партії з правлячої коаліції підтримують на рівні: "ХДС/ХСС" (22%), "СДП" (12%).

Нагадаємо:

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" прагне відновити роботу російського газопроводу "Північний потік".

Відповідний пункт міститься в програмному документі фракції "АдН" у Бундестазі, яка засідає в Котбусі.