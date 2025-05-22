"Укрнафта" починає розвідку на новій ділянці: шукатиме нетрадиційні джерела енергії

"Укрнафта" розпочинає геологорозвідувальні роботи на Олеській ділянці – великій нафтогазоносній ділянці на заході України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На Олеській ділянці очікується відкриття крім традиційних також і нетрадиційних покладів нафти та газу (сланцевий газ, газ щільних колекторів).

В компанії впевнені, що активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів зменшить залежність від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо:

"Укрнафта" реалізовуватиме угоду про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України".

Як повідомлялося, держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" 5 листопада 2013 року уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеській площі.

Українською стороною УРП з розробки Олеської площі виступало ТОВ "Надра Олеська", яка є спільним підприємством державної НАК "Надра України" (частка в СП - 90%) і ТОВ "СПК-Геосервіс" (частка - 10%).

Проте Chevron у 2014 році вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі. У липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.