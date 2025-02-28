"Укренерго" запустило застосунок, який інформуватиме про стан електросистеми

"Укренерго" запустило новий мобільний застосунок, який інформує про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні, а також надає поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Застосунок "Укренерго" вже доступний у Play Market та App Store.

Він розроблений Міненерго й "Укренерго" у співпраці з Данським енергетичним агентством. Головна мета - мінімізувати використання електроенергії споживачами у періоди обмеженого постачання, щоб уникнути аварійних відключень.

Застосунок інформуватиме громадян, коли є дефіцит в енергосистемі. Тоді користувачі зможуть знизити своє споживання.

"Для ремонтів та відновлення системи потрібен час, і ми хочемо, щоб громадяни отримували результати нашої роботи "з перших рук" – безпосередньо із Диспетчерського центру "Укренерго".

Для людей це зручно з погляду розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас – це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом – вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі", – зазначив член правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" закликає бізнес підключати до загальної енергосистеми встановлені на підприємствах резервні генеруючі установки, які придбані для власних потреб.