На Черкащині за вказівкою "Укренерго" застосували обмеження світла для бізнесу
В Україні запровадили графіки обмежень світла для бізнесу
У Черкаській області за вказівкою НЕК "Укренерго" запровадили графіки обмеження потужності для бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба "Черкасиобленерго".
"Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 6 жовтня з 15:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП)", – йдеться у повідомленні.
Про причини таких обмежень у повідомленні не уточнюють.
Нагадаємо:
На ранок 5 жовтня через російські обстріли були зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях.