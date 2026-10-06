На Черкащині за вказівкою "Укренерго" застосували обмеження світла для бізнесу

В Україні запровадили графіки обмежень світла для бізнесу

У Черкаській області за вказівкою НЕК "Укренерго" запровадили графіки обмеження потужності для бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба "Черкасиобленерго".

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 6 жовтня з 15:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП)", – йдеться у повідомленні.

Про причини таких обмежень у повідомленні не уточнюють.

Нагадаємо:

На ранок 5 жовтня через російські обстріли були зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях.