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На Черкащині за вказівкою "Укренерго" застосували обмеження світла для бізнесу

Володимир Тунік-Фриз — 6 жовтня, 10:25
На Черкащині за вказівкою Укренерго застосували обмеження світла для бізнесу
В Україні запровадили графіки обмежень світла для бізнесу

У Черкаській області за вказівкою НЕК "Укренерго" запровадили графіки обмеження потужності для бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба "Черкасиобленерго".

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 6 жовтня з 15:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП)", – йдеться у повідомленні.

Про причини таких обмежень у повідомленні не уточнюють.

Нагадаємо:

На ранок 5 жовтня через російські обстріли були зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях.

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енергетика

На Черкащині за вказівкою "Укренерго" застосували обмеження світла для бізнесу
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