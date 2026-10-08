Ворог атакував енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Харківську, Сумську і Запорізьку області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, станом на 09:30, його рівень був на 5,5% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять не користуватися кількома електроприладами одночасно з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

За командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Через зниження напруги в електромережі є проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці.