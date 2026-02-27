"Укренерго" попередило про розсилку фейкових повідомлень від шахраїв на пошту

"Укренерго" попередило про розсилку фейкових повідомлень, які приходять на електронну пошту начебто від компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що теми шахрайських листів на кшталт: "графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого"; "оновлений графік обмежень" тощо.

Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить "Укренерго".

При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача.

В "Укренерго" розповіли, що адресату листа пропонують завантажити "графік відключень", за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення.

Після запуску ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

Зазначається, що компанія наколи не розсилає графіки відключень в особисті повідомлення.

"Укренерго" також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження. Актуальна інформація про запровадження обмежень публікується на офіційних сторінках компанії у соцмережах, а з графіками знеструмлень можна ознайомитись на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах.

Як зазначено в повідомленні, якщо надійшов подібний лист на електронну пошту, то:

не завантажуйте файли з нього;

не переходьте за посиланнями;

негайно видаліть повідомлення з пошти;

у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.

Нагадаємо:

Раніше компанія "Укренерго" повідомила, що поширена 5 лютого багатьма телеграм-каналами інформація про нібито посилення відключень електроенергії, із зазначенням, що "світло може не з'явитись взагалі", неправдива і не має нічого спільного із дійсністю.