В Україні можуть застосувати відключення електроенергії увечері 17 жовтня – "Укренерго"

17 жовтня планується застосування аварійних відключень електроенергії під час вечірнього максимуму споживання, у східній частині країни можливе поновлення відключень у найближчу годину.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у телеефірі, передає Укрінформ.

"Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину по східній частині України", - сказав він.

Він нагадав, що росіяни перейшли до тактики "випаленої землі" при атаках на енергетику. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

"Енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже вражалися десятки разів, і продовжують забезпечувати світло для мешканців України", - сказав керівник Укренерго.

Зайченко додав, що близько половини автотрансформаторів системи передачі мають захист від атак російських безпілотників.

Нагадаємо:

Зранку 17 жовтня в областях України почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії.

За вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх областях ввели графіки обмеження потужності для бізнесу.