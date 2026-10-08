39% українців вважають, що ситуація з енергопостачанням взимку погіршиться

39% опитаних українців дотримуються думки, що ситуація з енергопостачанням цієї зими погіршиться порівняно з минулим роком.

Про це йдеться в новому соціологічному дослідженні Rating Group.

Ще 47% респондентів вважають, що ситуація залишиться приблизно такою ж, що й взимку 2025-2026 року. 9% українців вважає, що буде краще, ніж минулої зими.

Ці результати є майже аналогічними до тогорічних: у жовтні 2025 року 38% українців вважали, що стан енергосистеми взимку погіршиться порівняно з зимою 2024-2025 рр., 46% думали, що буде так само, а 11% – вірили у покращення.

Опитування проводилося 3-5 жовтня. Автори стверджують, що вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а помилка становить не більше 3,1 в.п. з довірчою ймовірністю 0,95.

Крім того, 47% респондентів очікують погіршення ситуації в економіці взимку, а 24% – значного погіршення. Лише 3% українців вважають, що ситуація покращиться, а 4% – що значно покращиться. 17% очікують, що стан економіки не зміниться.

В іншому питанні про енергетику 39% очікують на погіршення ситуації взимку і 24% – на значне погіршення. 8% вважають, що ситуація покращиться і 2% – що значно покращиться. 18% відповіли, що ситуація не зміниться.

Нагадаємо:

Згідно з опитуванням, 62% компаній називають основним фактором ризику щодо забезпечення безперервності діяльності електропостачання.