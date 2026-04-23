Регулятор підвищив ціни на електрику для бізнесу
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 1 травня 2026 року.
Про це повідомляє ExPro.
Граничні ціни встановлені на такому рівні:
На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:
- максимальна гранична ціна – 15 тис грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;
- На балансуючому ринку:
- максимальна гранична ціна – 17 тис грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год;
- Запровадження нових цін планується з 1 травня 2026 р. Відповідне рішення ухвалили через запит бізнесу 23 квітня.
У січні НКРЕКП переглядала прайс-кепів на короткострокових ринках електроенергії задля залучення додаткового імпорту у денний час, з 31 березня Україна повернулась до цін, які були до перегляду.