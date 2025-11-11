Україна домовилася про збільшення обсягів імпорту електроенергії

Україна домовилася з ENTSO-E про збільшення у грудні 2025 року максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів на імпорт електроенергії із 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає Укрінформ.

"На наступний місяць уже досягнена домовленість із європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВт", - сказав Зайченко.

Водночас він зауважив, що наразі доступну спроможність у 2,1 ГВт Україна не може використати повною мірою через обмеження в енергосистемі.

Енергетики зараз усувають ці обмеження.

Нагадаємо:

В Україні імпорт електроенергії у жовтні 2025 року зріс у 2,5 разу – до 360 тис. МВт-год.