Украина увеличила за месяц объемы импорта газа в 12 раз

Украина в течение февраля импортировала 511,8 млн куб. м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года, с сентября 2023 года. По сравнению с январем объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Об этом свидетельствуют данные ExPro.

Отмечается, чтобольше всего газа было импортировано из Словакии - 234,4 млн куб. м или 45,8% от всех импортных поставок. Кроме того, из Венгрии было импортировано 218 млн куб. м (42,6%), а из Польши - 59,5 млн куб. м (11,6%).

Большую часть природного газа было импортировано в "таможенный склад" украинских ПХГ - 401 млн куб. м, из которых 188,1 млн куб. м с помощью услуги short-haul. Кроме того, 110,8 млн куб. м было импортировано напрямую в украинскую ГТС.

Как пишет издание,заметный рост объемов импорта природного газа в феврале связан с рядом факторов, основной из которых - сокращение украинской добычи после российских атак в начале месяца. Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, из-за чего спрос на природный газ был выше.

Прогнозируется, что в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале. С началом марта в Украине ожидается постепенное потепление, что приведет к сокращению объемов потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.

Напомним:

В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем 2025 - до 244 тыс. МВт-ч.