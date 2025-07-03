Україна у червні закачала до підземних сховищ рекордні об'єми газу

Україна у червні закачала до підземних сховищ 1 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником із серпня 2023 року.

Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

"У червні до підземних сховищ закачано понад 1 млрд кубометрів газу - це найбільший місячний показник із серпня 2023 року. Загалом уже законтрактовано близько 3 млрд кубів імпортного ресурсу", - сказав Колісник.

Він зауважив, що при цьому Україна диверсифікує маршрути постачання "блакитного палива".

Йдеться про подовження збільшеної потужності ГТС на кордоні з Польщею, що відкриває доступ до норвезького зрідженого газу, а також про початок постачання газу за Трансбалканським маршрутом.

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Нагадаємо:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 6 червня перевищили 7 млрд куб м. Вони заповнені на 22,6%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 25,6% або 2,4 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 11 років, однак відставання від минулого року скорочується.