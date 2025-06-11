Запаси газу в українських сховищах на чверть менші, ніж торік

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 6 червня перевищили 7 млрд куб м. Вони заповнені на 22,6%.

Про це свідчать дані ExPro.

"У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 25,6% або 2,4 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 11 років, однак відставання від минулого року скорочується", – йдеться в дослідженні.

Аналітики зазначають, що обсяги закачування газу залишаються вищими, ніж минулого року. Так, за перший тиждень червня до українських ПСГ закачано 295 млн куб м природного газу, майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування газу (17 квітня) до сховищ закачано 1,6 млрд куб м природного газу, на 20% більше, ніж минулого року.

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Нагадаємо:

Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.

Україна протягом квітня 2025 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 258 млн куб м природного газу.