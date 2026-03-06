Українська правда
Розвиватимуть співпрацю щодо водню: Україна та Австрія підписали меморандум

Семен Рубан — 6 березня, 11:30
Телеграм Міністерства енергетики України

Україна з Австрією підписали меморандум, який передбачає розвиток виробництва, створення інфраструктури для зберігання та транспортування водню, а також інвестиції.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Водень є більш екологічною альтернативою природного газу. Він має більшу енергоємність та не виділяє вуглецевих газів при згорянні, але є дорожчим у виробництві та складнішим у зберіганні, ніж природний газ.

Угоду підписали Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль та Федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер.

Серед інших досягнутих домовленостей – Австрія готова передати Україні обладнання з власних ТЕС для підготовки до наступної зими. Також країна внесла 15,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

За словами Шмигаля, деякі австрійські компанії вже зберігають водень в українських сховищах. Серед пріоритетів міністр виділяє розширення співпраці щодо українських підземних сховищ водню та спільні проєкти з газовидобутку.

Нагадаємо:

Нещодавно Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та внесла туди 500 тис. євро, ставши 37 країною-доноркою. Після цього загальна сума коштів у Фонді становила понад 1,8 млрд євро.

