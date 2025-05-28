Україна та Польща погодили дію гарантованої потужності для транспортування газу

Оператори ГТС України та Польщі (Gaz-System) продовжили дію гарантованої потужності на вхід до України в обсязі 6,0 млн куб. м (при температурі 0 С°) і в обсязі 6,4 млн куб. м (при температурі +20 С°) на добу до 1 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє ОГТСУ.

"Для України важливо розвивати цей напрям: для доступу до LNG-поставок з усього світу через польські термінали, а також щоб пропонувати свої потужності для зберігання газу та балансування ринку", – відзначив в.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв.

Зазначається, що інтерконнектор з Польщею дозволяє пропонувати Україні потужності до 2,2 млрд куб. м/рік (6 млн куб. м на добу при температурі 0°C) і до 2,3 млрд м/рік (6,4 млн куб. м при температурі +20 С°).

Повідомляється, що потужності, не законтрактовані за раніше запропонованими продуктами, будуть надані на GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO відповідно до поточної ситуації з транспортуванням як гарантована потужність на річних, квартальних, місячних, добових та внутрішньоденних продуктах до кінця 2025/2026 газового року.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.