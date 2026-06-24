Міненерго вперше за майже 20 років придбало держоблігації

Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігації внутрішньої державної позики за кошти фінансового резерву.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, майже 400 млн грн уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 млн грн.

У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок, зазначив міністр.

За словами Шмигаля, придбання ОВДП стало "першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву".

Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків АТ "НАЕК "Енергоатом", яке щомісяця перераховує до спеціального фонду 65,4 млн грн для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок.

"Водночас протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість", – розповів міністр енергетики.

Інвестування фінансового резерву в ОВДП "дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів", запевняє він.

Голова відомства наголошує, що Інвестування коштів фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики є надійним та ефективним інструментом управління державними ресурсами.

"Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов'язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки", – написав Шмигаль у Телеграм.

Нагадаємо:

У травні портфель облігацій внутрішньої державної позики фізичних осіб перевищив 148,5 млрд грн, що на 56,4% більше, ніж у травні минулого року, та є історичним максимумом.