У Фонді підтримки енергетики порожньо, потрібно ще 650 млн євро – Міненерго

Міненерго бракує 650 млн євро для підготовки до зими

Міністерство енергетики, Європейська Комісія та Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України.

Водночас незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 млн євро, тому сторони закликали міжародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими.

За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 млн євро.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена.

Загалом упродовж чотирьох років країни G7+ спрямували до Фонду підтримки енергетики 1,95 млрд євро.

Нагадаємо:

У квітні Шмигаль заявляв, що Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярди євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027 року.

У травні Італія спрямувала 10 млн євро у Фонд підтримки енергетики для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці.