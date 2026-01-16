Італія надасть Україні 80 промислових бойлерів за 1,85 мільйона євро

Найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Йдеться, що обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави і Києва.

За його словами, до Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації.

"Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP про додаткові когенераційні установки для Києва. Очікуємо на поставку", – зазначив Кулеба.

Паралельно, як він зазначив, спрощується підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок. Мета – швидко наростити розподілену генерацію та зменшити вразливість енергосистеми.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.