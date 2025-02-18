Украина может возобновить транзит газа: министр энергетики назвал условие

Украина может возобновить транзит газа через свою территорию в Европу, но если он не будет российским.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью LB live.

"Возобновить транзит мы можем. Но российский газ в эту трубу не пойдет", - отметил Галущенко.

Кроме того, по его словам, сейчас нет готовых предложений от других стран, по транзиту газа.

В то же время Галущенко отметил, что для Европы есть возможность заменить российский газ азербайджанским.

"На самом деле мы открыты к переговорам с соседями. Мы будем проводить консультации. Но очень важно, чтобы мы разговаривали на профессиональном уровне", - добавил министр.

Напомним:

Казахстан договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба", пролегающий через Украину, в течение 2025 года.

Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.

Ведется работа по возможности транспортировки азербайджанского газа через территорию Украины в Европу.