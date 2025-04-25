Удар ворожого дрону по Павлограду: загинули працівник ДТЕК та його донька

Пожежа у багатоповерхівці у місті Павлоград, яка виникла внаслідок російської атаки. Фото з Telegram Сергія Лисака

Уночі 25 квітня у Павлограді Дніпропетровської області в результаті атаки ворожого дрону по багатоповерхівці у своїй квартирі загинув шахтар-комбайнер ДТЕК Олексій Хлібець з Шахтоуправління ім. Героїв Космосу.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Також загинула його 15-річна донька Валерія.

Дружина Оксана отримала важкі травми. Як повідомили в ДТЕК, наразі лікарі борються за її життя.

Нагадаємо:

Уночі 25 квітня російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, в результаті чого спалахнули пожежі у низці населених пунктів, у Павлограді 3 людей загинули і 14 дістали поранення.