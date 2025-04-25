Удар вражеского дрона по Павлограду: погибли работник ДТЭК и его дочь

Пожежа у багатоповерхівці у місті Павлоград, яка виникла внаслідок російської атаки. Фото з Telegram Сергія Лисака

Ночью 25 апреля в Павлограде Днепропетровской области в результате атаки вражеского дрона по многоэтажке в своей квартире погиб шахтер-комбайнер ДТЭК Алексей Хлебец из Шахтоуправления им.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Также погибла его 15-летняя дочь Валерия.

Жена Оксана получила тяжелые травмы. Как сообщили в ДТЭК, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Напомним:

Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов, в Павлограде 3 человека погибли и 14 получили ранения.