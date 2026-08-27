Окупанти обстріляли Полтавщину: пошкоджено енергетику та промислові підприємства
Росіяни атакували Полтавщину
Фото: ДСНС
Вночі росіяни завдали удару по Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Внаслідок атаки виникла пожежа об'єкта енергетики у Миргородському районі.
Також Росія атакувала промислові підприємства у Кременчуцькому районі.
Рятувальники ліквідували пожежі. Інформація про постраждалих або загиблих не надходила.
Нагадаємо:
У ніч на 26 серпня російські окупанти завдали удару одному із виробничих об'єктів компанії "Щасливе курча".