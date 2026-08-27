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Окупанти обстріляли Полтавщину: пошкоджено енергетику та промислові підприємства

Семен Рубан — 27 серпня, 14:55
Окупанти обстріляли Полтавщину: пошкоджено енергетику та промислові підприємства
Росіяни атакували Полтавщину
Фото: ДСНС

Вночі росіяни завдали удару по Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок атаки виникла пожежа об'єкта енергетики у Миргородському районі.

Також Росія атакувала промислові підприємства у Кременчуцькому районі.

Рятувальники ліквідували пожежі. Інформація про постраждалих або загиблих не надходила.

Нагадаємо:

У ніч на 26 серпня російські окупанти завдали удару одному із виробничих об'єктів компанії "Щасливе курча".

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