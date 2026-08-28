Удари РФ знеструмили споживачів у чотирьох областях

На ранок 28 серпня нові знеструмлення зафіксували в Одеській, Миколаївській, Харківській і Київській областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Там, де це дозволяють безпекові умови, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Укренерго радить перенести активне споживання електроенергії на 11:00-15:00 — період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій.

Увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

В енергокомпанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію радять перевіряти на сайтах та офіційних сторінках обленерго.

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Нагадаємо:

В ніч на 28 серпня Росія атакувала 164 ударними дронами. ППО знешкодила 137 ворожих цілей.